The Warehouse Project reveals full line-up for 2017 edition
LCD Soundsystem had previously been confirmed to perform at the event
Organisers for The Warehouse Project have announced the full line-up for the series’ 2017 edition.
LCD Soundsystem were confirmed to be playing the event earlier this year as part of their forthcoming UK tour.
Now, many more artists have joined them on the line-up for the run of gigs and club nights, which will take place in Manchester between September 16 and January 1.
Tickets for all freshly announced shows will go on pre-sale at 9am tomorrow (July 20) with general sale commencing at 9am on Friday (July 21). LCD Soundsystem’s two nights at the event’s Store Street venue have already sold out.
Artists confirmed to appear include Jamie xx, The Chemical Brothers, Leon Vynehall, Little Dragon, Chase & Status and more. All shows are at the Store Street venue, unless listed as otherwise.
The full line-up is as follows:
Saturday 16th September
LCD SOUNDSYSTEM
MPU 1 (Desktop / Tablet)
Sunday 17th September
LCD SOUNDYSTEM
Friday 22nd September
WELCOME TO THE WAREHOUSE PART 1
THE MARTINEZ BROTHERS
EATS EVERYTHING
PATRICK TOPPING B2B RICHY AHMED
SOLARDO
JOSH BUTLER
JACKY
DE LA SWING
LATMUN
ELLIOT ADAMSON
NEVERDOGS
JESSE CALOSSO
PIRATE COPY
SIAN BENNETT
OLLI RYDER & LUKE WELSH
AJ CHRISTOU
MVSON COLLECTIVE
BRODYR
Saturday 23rd September
WELCOME TO THE WAREHOUSE PART 2
RICARDO VILLALOBOS
SETH TROXLER
BEN KLOCK
BICEP
BEN UFO
MIDLAND
RARESH
JOB JOBSE
TOM TRAGO
PEGGY GOU
MALL GRAB
OR:LA
SAOIRSE
RIKKI HUMPHREY
KRYSKO
GREG LORD
ZUTEKH DJS
Friday 29th September
PLAY
HANNAH WANTS
SONNY FODERA
SHADOW CHILD
SAM DIVINE
LOW STEPPA
FRANKY RIZARDO
KLOSE ONE
LEFTWING & KODY
TOM SHORTERZ
JACK SWIFT
DEVSTAR
JESS BAYS
VERSUS
Saturday 30th September
CURATED BY FLOATING POINTS
DAPHNI
JON HOPKINS – DJ SET
FLOATING POINTS
MADLIB
JEREMY UNDERGROUND
ROMAN FLÜGEL
BENJI B
SASSY J
ALEXANDER NUT
WILLOW
JOSEY REBELLE
DANUKA
RIKKI HUMPHREY
NOW WAVE DJS
EAT YOUR OWN EARS DJS
Friday 6th October
ANNIE MAC PRESENTS
ANNIE MAC
J HUS
MY NU LENG B2B REDLIGHT
STEFFLON DON
TODDLA TW/ DRS
DONAE’O
THE HEATWAVE
SIR SPYRO
ELF KID
JARREAU VANDAL (SOULECTION)
HANNAH FAITH (SOULECTION)
CONDUCTA
POTÉ
MARTELO
WORK IT DJS
RICH REASON
OLDBOY
Saturday 7th October
ANNIE MAC PRESENTS
ANNIE MAC
DUSKY
TIGA & GERD JANSON
MIDLAND & PAUL WOOLFORD
HEIDI
ARTWORK B2B MOXIE
KRYSTAL KLEAR
KRANKBROTHER
ROSS FROM FRIENDS – LIVE
HAAi
MELLA DEE
HUGO MASSIEN
NYRA
WILL TRAMP
HACKETT
Friday 13th October
SN1 / GIGGS
GIGGS
DEVLIN
CHARLIE SLOTH
NADIA ROSE
ABRA CADABRA
ONEMAN
DJ TARGET
BIG TOBZ
RUDE KID
A2
LISA MERCEDEZ
CHIMPO + CHUNKY
JONNY DUB
Saturday 14th October
MK AREA10
MK
CASSIUS
JAX JONES
TODD TERRY
WAZE & ODYSSEY
TCTS
KC LIGHTS
ICARUS
WILL CLARKE
LOÉCA
SIAN BENNETT
OLLI RYDER & LUKE WELSH
Friday 20th October
YOUSEF PRESENTS CIRCUS
LOCO DICE
JOSEPH CAPRIATI
YOUSEF
SKREAM
HEIDI B2B KIM ANN FOXMAN
PAUL WOOLFORD B2B KRYSKO
STACEY PULLEN
B.TRAITS
GREG LORD
LEWIS BOARDMAN
JAMES ORGAN
CIRCUS RECORDINGS:
HARRY ROMERO
ACID MONDAYS
KI CREIGHTON
KYDUS
MPU 2 (Desktop / Tablet)
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Saturday 21st October
ANCHOR POINT
MURA MASA
NAO
BONZAI
67
SPECIAL REQUEST
JACQUES GREENE
OVERMONO LIVE
MUMDANCE
BOK BOK
L-VIS 1990
GIRL UNIT
VEGYN
JADU HEART
SALUTE
ESCHA
NOW WAVE DJS
HOWES
Thursday 26th October
LITTLE DRAGON at Manchester Academy
Friday 27th October
25 YEARS OF RAM RECORDS
ANDY C
WILKINSON (DJ) | SUB FOCUS (DJ)
SPECIAL GUEST: NOISIA (DJ)
A-Z:
BAD COMPANY
CALYX & TEEBEE
CAMO & KROOKED
CULTURE SHOCK
DELTA HEAVY
KILLBOX
(ED RUSH & AUDIO)
LOADSTAR B2B DC BREAKS B2B MIND VORTEX
NORTH BASE
RANDALL
RICH REASON
STEALTH
HOSTED BY:
TONN PIPER
2SHY / ID / SCRIPT
AD-APT MC
MC DAXTA
Saturday 28th October
ANTS: HALLOWEEN TAKEOVER
PAUL KALKBRENNER – LIVE
A-Z:
ANDREA OLIVA
ELI & FUR
JESSE ROSE
OLLI RYDER & LUKE WELSH
PIRATE COPY
ROUTE 94
wAFF
YOTTO
SPECIAL GUESTS: GROOVE ARMADA (DJ SET)
–
ROOM 3:
EMERY WARMAN
KREATURE
HOLLY LESTER
MOTEZ
TOM NEATIS & FRAN FITZGERALD
Friday 3rd November
ADAM BEYER PRESENTS
DRUMCODE
ADAM BEYER
PAN-POT
SAM PAGANINI
ALAN FITZPATRICK
DENSE & PIKA
IDA ENGBERG
ENRICO SANGIULIANO
BART SKILS
LAYTON GIORDINI
RUDOSA
BLIND MOTIVE
BINARY
Saturday 4th November
CRAIG DAVID PRESENTS TS5
CRAIG DAVID PRESENTS TS5
DAVID RODIGAN
MISTAJAM
BIG NARSTIE
SPECIAL GUEST: KURUPT FM
BARELY LEGAL
MADAM X
CHAMPION & MC SERIOUS
CHIMPO
RICH REASON
RUM AND BASS DJS
Saturday 4th November
GORGON CITY PRESENTS KINGDOM AT THE ALBERT HALL
GORGON CITY
DISCIPLES
RITON
MANT
HADLEY
Friday 10th November
DEKMANTEL
MARCEL DETTMANN
ROBERT HOOD
FATIMA YAMAHA
PALMS TRAX
TOM TRAGO – LIVE
CALL SUPER
YOUNG MARCO
DEKMANTEL SOUNDSYSTEM
SHANTI CELESTE
INTERSTELLAR FUNK
ESA
CENTRAL
KRYSKO
GREG LORD
ZUTEKH DJS
Saturday 11th November
JAMIE XX
JAMIE XX & FRIENDS – ALL DAY LONG
SPECIAL DAYTIME SHOW
FURTHER DETAILS TO BE REVEALED
Wednesday 15th November
THUNDERCAT at The Albert Hall
MPU 3 (Desktop / Tablet)
Friday 17th November
WHP AND KALUKI PRESENT PARADISE
JAMIE JONES
MACEO PLEX
SPECIAL GUEST: GREEN VELVET
RICHY AHMED
ITALOJOHNSON
DETLEF
JASPER JAMES
LATMUN
KRYSKO
PIRATE COPY
PAOLO FRANCESCO
CICI
BOBBY PLEASURE
Saturday 18th November
FEEL MY BICEP
BICEP – LIVE
DETROIT LOVE PRESENTS
CARL CRAIG & MOODYMANN
RØDHÅD
KiNK
LIVE
KYLE HALL
AVALON EMERSON
T&P (TIM SWEENEY & LAUER)
JANE FITZ
HAMMER
SANDBOARDS
OR:LA
JAYDA G
KRYSKO & GREG LORD
SWOOSE & CROMBY
Friday 24th November
METROPOLIS 15TH BIRTHDAY
CHASE & STATUS (DJ SET) & RAGE
MY NU LENG
SHY FX
FRICTION
DIMENSION
DARKZY
DJ ZINC
REDLIGHT
JACK SWIFT
MAK & PASTEMAN
1991
NORTH BASE
MARK XTC
B2B
PROPHECY
GARRY K
SAPPO
ROWNEY & PROPZ
DAWN RAID
MARK OD
DJ ARDI
BASE JEDI
MCS – MC ID, STAMINA MC, LINGUISTICS, MC DREAD, PRESSURE, BIC, TODDLAH, LONGMAN
–
PLUS VERY SPECIAL GUEST REVEALED ON SEPTEMBER 20
Saturday 25th November
KNEE DEEP IN SOUND
HOT SINCE 82
KÖLSCH
APOLLONIA
(DYED SOUNDOROM, DAN GHENACIA AND SHONKY)
DAMIAN LAZARUS
HEIDI B2B CASSY
ELLEN ALLIEN
WILLIAM DJOKO
FRANCESCA LOMBARDO
LA FLEUR
LEWIS BOARDMAN
LAUREN LO SUNG
OLLI RYDER & LUKE WELSH
Friday 1st December
THE WAREHOUSE PROJECT PRESENTS SASHA & JOHN DIGWEED
ROOM 1:
SASHA & JOHN DIGWEED
NIC FANCIULLI
EJECA
ROOM 2:
DUSKY
(5 HOURS)
CRISTOPH
LAUREN LO SUNG
ROOM 3:
GEMMA MUIR (303)
STEPHEN PORTER (Jika Jika!)
STEVE PARRY
AIDEN DOHERTY
Saturday 2nd December
LOVE INTERNATIONAL X WHP
LARRY HEARD AKA MR FINGERS – LIVE
LAURENT GARNIER
JOY ORBISON
CRAZY P
LIVE
MIDLAND
LEON VYNEHALL
TUFF CITY KIDS (GERD JANSON & LAUER)
CRAIG RICHARDS
DENIS SULTA
MOXIE
FELIX DICKINSON
GIDEÖN (NYC DOWNLOW)
DAVE HARVEY & CHRISTOPHE
STUDIO 89 DJS
KRYSKO
BEGIN
Saturday 2nd December
NICK MURPHY FKA CHET FAKER AT THE ALBERT HALL
NICK MURPHY
Friday 8th December
NINA KRAVIZ PRESENTS ТРИП
NINA KRAVIZ
JEFF MILLS
CLARK
PRESENTS DEATH PEAK LIVE
BJARKI
JUS ED
FRED P
DJ QU
JOEY ANDERSON
WILLOW
JAY CLARKE
PTU
DENIRO
MEANS&3RD B2B KERRIE
MEAT FREE DJS
ANTON FITZ
Saturday 9th December
THE WAREHOUSE PROJECT PRESENTSTHE CHEMICAL BROTHERS
THE CHEMICAL BROTHERS – DJ SET
DANIEL AVERY
PAUL WOOLFORD VS SPECIAL REQUEST
ANDREW WEATHERALL & SEAN JOHNSTON
PRESENT A LOVE FROM OUTER SPACE
JAMES HOLROYD
KRYSKO
Friday 15th December
TCHAMI
ROOM 1:
TCHAMI
MALAA
MERCER
JADED
–
ROOM 2:
Jax Jones presents: HOUSE WORK!
JAX JONES
RITON
KIDEKO
JAMES HYPE
BOSTON BUN
Saturday 16th December
JACKMASTER & NUMBERS PRESENT MASTERMIX
ROBERT HOOD PRESENTS FLOORPLAN
JACKMASTER
HUNEE
HENRIK SCHWARZ – LIVE
ARTWORK B2B DENIS SULTA
PEGGY GOU
DJ BONE
JASPER JAMES
KORNÉL KOVÁCS
SHANTI CELESTE
KRYSTAL KLEAR
ÉCLAIR FIFI
SPENCER
COURTESY
DUKWA – LIVE
BIG MIZ
JON K
KRYSKO
ZUTEKH DJS
Saturday 16th December
LVL 35: LEVELZ 4TH BIRTHDAY
THE BIGGEST LEVELZ SHOW TO DATE.
VENUE AND MORE DETAILS TO BE REVEALED.
Tuesday 26th December
SOLARDO SESSIONS
SOLARDO
B2B
SKREAM
SOLARDO
wAFF
BUTCH
SIDNEY CHARLES & SANTÉ
DETLEF
JOEY DANIEL
MONKI
LATMUN
MARK JENKYNS
SOLA RECORDS:
ELI BROWN
COZ
MASON MAYNARD
PAX
Sunday 31st December
NYE AT STORE STREET
FULL LINEUP TBA
Monday 1st January
NYD AT STORE STREET
FULL LINEUP TBA