Check out the full Glastonbury 2023 line-up and stage times here

Glastonbury Festival has announced the full line-up and stage times for its 2023 instalment – check out the details below.

This year’s festival will be held at Worthy Farm in Somerset from June 21 to June 25, with the likes of Arctic Monkeys, Guns N’ Roses and Elton John headlining the Pyramid Stage.

The full schedule for Glastonbury 2023 is now available on the festival’s website here, with details of stage times and what stage each act will be performing on also revealed.

Check out the line-up for Glastonbury 2023 below.

Pyramid Stage

FRIDAY

ARCTIC MONKEYS 22:15 – 23:45

ROYAL BLOOD 20:15 – 21:15

THE CHURNUPS 18:15 – 19:30

TEXAS 16:15 – 17:15

STEFFLON DON 14:45 – 15:45

MAISIE PETERS 13:15 – 14:15

THE MASTER MUSICIANS OF JOUJOUKA 12:00 – 12:45

SATURDAY

GUNS N’ ROSES 21:30 – 23:45

LIZZO 19:30 – 20:30

LEWIS CAPALDI 17:35 – 18:35

AITCH 16:00 – 17:00

AMADOU & MARIAM 14:30 – 15:30

RAYE 13:15 – 14:00

RICK ASTLEY 12:00 – 12:45

SUNDAY

ELTON JOHN 21:00 – 23:05

LIL NAS X 19:00 – 20:00

BLONDIE 17:00 – 18:15

YUSUF / CAT STEVENS 15:15 – 16:30

THE CHICKS 13:30 – 14:30

SOPHIE ELLIS-BEXTOR 12:15 – 13:00

THE BRISTOL REGGAE ORCHESTRA AND WINDRUSH CHOIR 11:00 – 11:45

The Other Stage

FRIDAY

WIZKID 22:30 – 23:45

FRED AGAIN.. 20:30 – 21:30

CHVRCHES 18:45 – 19:45

KREPT & KONAN 17:15 – 18:15

CARLY RAE JEPSEN 15:45 – 16:45

LIGHTNING SEEDS 14:15 – 15:15

THE HIVES 13:00 – 13:45

BEN HOWARD 11:30 – 12:30

SATURDAY

LANA DEL REY 22:30 – 23:45

CENTRAL CEE 20:45 – 21:45

MANIC STREET PREACHERS 18:45 – 19:45

MAGGIE ROGERS 17:15 – 18:15

GENERATION SEX 15:45 – 16:45

TOM GRENNAN 14:15 – 15:15

THE LATHUMS 13:00 – 13:45

THE UNTHANKS 11:45 – 12:30

SUNDAY

QUEENS OF THE STONE AGE 21:45 – 23:15

THE WAR ON DRUGS 19:45 – 20:45

BECKY HILL 18:00 – 19:00

DERMOT KENNEDY 16:30 – 17:30

THE TESKEY BROTHERS 15:00 – 16:00

NOVA TWINS 13:45 – 14:30

JAPANESE BREAKFAST 12:30 – 13:15

THE JOY 11:00 – 12:00

West Holts Stage

FRIDAY

KELIS 22:15 – 23:45

YOUNG FATHERS 20:30 – 21:30

JOEY BADA$$ 19:00 – 20:00

GABRIELS 17:30 – 18:30

LOUIS COLE 16:00 – 17:00

ADG7 14:30 – 15:30

YAYA BEY 13:00 – 14:00

STAR FEMININE BAND 11:30 – 12:30

SATURDAY

LOYLE CARNER 22:15 – 23:45

MAHALIA 20:30 – 21:30

EZRA COLLECTIVE 19:00 – 20:00

JACOB COLLIER 17:30 – 18:30

THIRD WORLD 16:00 – 17:00

SUDAN ARCHIVES 14:30 – 15:30

KANDA BONGO MAN 13:00 – 14:00

SAY SHE SHE 11:30 – 12:30

SUNDAY

RUDIMENTAL 21:45 – 23:15

CANDI STATON 20:00 – 21:00

BARRINGTON LEVY 18:30 – 19:30

THE HU 17:00 – 18:00

SPEAKERS CORNER QUARTET 15:30 – 16:30

BLACK COUNTRY, NEW ROAD 14:00 – 15:00

BETH ORTON 12:30 – 13:30

SKINNY PELEMBE 11:00 – 12:00

