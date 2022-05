Kendrick Lamar has released his long-awaited new album ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ – you can read the record’s full credits below.

The follow-up to the Compton rapper’s 2017 album ‘DAMN.’ has been released today (May 13) after Lamar shared the standalone track ‘The Heart Part 5’ earlier this week.

Split into two discs, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ contains 18 songs and runs for a total of one hour, 13 minutes.

Featured guests on the album include Ghostface Killah, Kodak Black, Portishead‘s Beth Gibbons, Summer Walker and Baby Keem, while the likes of Thundercat, Pharrell, The Alchemist and Sampha also worked on the LP.

As Pitchfork notes, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ includes a writing credit for Florence Welch on the song ‘We Cry Together’ for its use of a Florence + The Machine sample. The track also features Lamar’s partner Whitney Alford.

You can see the full credits for Kendrick Lamar’s ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ below.

01. ‘United in Grief’

Producer: Beach Noise, Duval Timothy, J.LBS, OKLAMA, Sounwave, Tim Maxey

Composer: Duval Timothy, J. Pounds, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar, M. Spears, Matt Schaeffer, Sam Drew, Tim Maxey

Lyricist: Duval Timothy, J. Pounds, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar, M. Spears, Matt Schaeffer, Sam Drew, Tim Maxey

Additional Producer: Beach Noise, Tim Maxey

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguez for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” Morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar

Assistant Recording Engineer: Andrew Boyd, Sedrick Moore II

Engineer: Jonathan Turner, Johnny Kosich, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Whitney Alford

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Studio Personnel: Andrew Boyd, Anthony Vilchis, Johnathan Turner, Johnny Kosich, Manny Marroquin, Matt Schaeffer, Michelle Mancini, Ray Charles Brown Jr., SEdrick Moore II, Trey Station, Zach Pereyra

02. ‘N95’

Producer: Boi-1da, Hykeem Carter, Jahaan Sweet, Sounwave

Composer: Hykeem Carter, Jahaan Akil Sweet, Kendrick Lamar, M. Spears, Matthew Samuels, Sam Drew

Lyricist: Hykeem Carter, Jahaan Akil Sweet, Kendrick Lamar, M. Spears, Matthew Samuels, Sam Drew

Additional Producer: Hykeem Carter

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguez for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” Morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar

Assistant Recording Engineer: Andrew Boyd, Sedrick Moore II

Engineer: Matt Schaeffer

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Studio Personnel: Andrew Boyd, Anthony Vilchis, Manny Marroquin, Matt Schaeffer, Sedrick Moore II, Trey Station, Zach Pereyra

03. ‘Worldwide Steppers’

Producer: J.LBS, Sounwave, Tae Beast

Composer: Donte Lamar Perkins, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. Spears, P. Darnell, Sam Dw, V. Crane

Lyricist: Donte Lamar Perkins, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. Spears, P. Darnell, Sam Dw, V. Crane

Additional Producer: J.LBS

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguez for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” Morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar

Assistant Recording Engineer: Andrew Boyd

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Bill K. Kapri

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Recording Engineer: Johnathan Turner, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

Studio Personnel: Andrew Boyd, Andrew Vilchis, Johnathan Turner, Manny Marroquin, Matt Schaeffer, Michelle Mancini, Ray Charles Brown Jr., Trey Station, Zach Pereyra

04. ‘Die Hard’ [feat. Blxst & Amanda Reifer]

Producer: Dahi, FNZ, Hykeem Carter, J.LBS, Sounwave

Composer: Amanda Reifer, D. Natche, Hykeem Carter, Isaac John De Boni, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. SMITH, M. Spears, Matthew Burdette, Michael John Mulé, R. SMITH, Sam Dew, Thundercat, Victor Ekpo

Lyricist: Amanda Reifer, D. Natche, Hykeem Carter, Isaac John De Boni, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. SMITH, M. Spears, Matthew Burdette, Michael John Mulé, R. SMITH, Sam Dew, Thundercat, Victor Ekpo

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguez for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” Morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Amanda Reifer, Blxst, Grandmaster Vic, Hykeem Carter, Kendrick Lamar, Thundercat

Assistant Recording Engineer: Andrew Boyd, Wesley Seidman

Bass: Thundercat

Co-producer: FNZ

Drums: Hykeem Carter

Engineer: Johnathan Turner, Johnny Kosich, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

05. ‘Father Time’ [ft. Sampha]

Producer: Beach Noise, Bekon, Dahi, Duval Timothy, Sounwave, Victor Ekpo

Composer: D. Natche, Daniel Tannenbaum, Duval Timothy, Jake Kosich, Johnny Kosich, K. Jones, Kendrick Lamar, M. Spears, Matthew Schaeffer, Sampha Sisay, Victor Ekpo

Lyricist: D. Natche, Daniel Tannenbaum, Duval Timothy, Jake Kosich, Johnny Kosich, K. Jones, Kendrick Lamar, M. Spears, Matthew Schaeffer, Sampha Sisay, Victor Ekpo

Additional Producer: Duval Timothy, Victor Ekpo

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguez for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” Morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Bekon, Dahi, Kendrick Lamar, Sampha, Sounwave

Assistant Recording Engineer: Andrew Boyd, Brandon Wood, Kaushlesh “Gary” Purohit, Rob Bisel, Sedrick Moore II, Tristan Bott

Bass: Bekon

Drums: Sounwave

Engineer: Charles Brown Jr., James Hunt, Johnathan Turner, Johnny Kosich, Matt Schaeffer

Featured Artist: Sampha

Keyboards: Bekon

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Whitney Alford

Programming: Dahi

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Studio Personnel: Andrew Boyd, Anthony Vilchis, Brandon Wood, Charles Ray Brown Jr., James Hunt, Johnathan Turner, Johnny Kosich, Kauslesh “Gary” Purohit, Manny Marroquin, Matt Schaeffer, Michelle Mancini, Rob Bisel, Sedrick Moore II, Trey Station, Tristan Bott, Zach Pereyra

Vocalist: Sampha

06. ‘Rich’ (Interlude)

Producer: Duval Timothy

Composer/Lyricist: Bill K. Kapri, Duval Timothy, Sam Dew

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar

Engineer: Derek Garcia, Johnathan Turner, Ray Charles Brown Jr.

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Recording Engineer: Andrew Boyd, Erwing Olivares

Studio Personnel: Andrew Boyd, Anthony Vilchis, Derek Garcia, Erwing Olivares, Johnathan Turner, Manny Marroquin, Michelle Mancini, Ray Charles Brown Jr., Trey Station, Zach Pereyra

07. ‘Rich Spirit’

Producer: Dahi, Sounwave, franO

Composer: A. Thomas, D Dennis, D. Natche, Frano Huette, G. Jackson, Kendrick Lamar, M. Hall, M. Spears, Sam Dew

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Dahi, Kendrick Lamar, Sam Dew, Sounwave, franO

Assistant Recording Engineer: Andrew Boyd

Background Vocalist: Sam Dew

Bass: Dahi

Drums: Sounwave

Engineer: Johnathan Turner, Ray Charles Brown Jr.

Keyboards: franO

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Percussion: Dahi

Programming: Dahi, franO

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Studio Personnel: Andrew Boyd, Anthony Vilchis, Johnathan Turner, Manny Marroquin, Michelle Mancini, Ray Charles Brown Jr., Trey Station, Zach Pereyra

08. ‘We Cry Together’ [feat. Taylour Paige]

Producer: Bekon, J.LBS, The Alchemist

Composer/Lyricist: Daniel Alan Maman, Daniel Tannenbaum, F. Welch, G. Peacock, J. Pounds, Kendrick Lamar

Additional Producer: Bekon

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Brandon Blatz, Curtis “Sircuit” Bye

Associate Performer: Kendrick Lamar, Taylour Paige

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd, Brandon Wood, Logan Haynes, Tristan Bott

Co-producer: J.LBS

Engineer: Matt Schaeffer

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixser: Cyrus “NOIS” Taghipour, Derek “MixsedByAli” Ali

Narrator: Whitney Alford

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Recording Engineer: Johnathan Turner, Ray Charles Brown Jr.

Studio Personnel: Andrew Boyd, Brandon Blatz, Brandon Wood, Curtis “Sircuit” Bye, Cyrus “NOIS” Taghipour, Derek “MixsedByAli” Ali, Johnathan Turner, Logan Haynes, Matt Schaeffer, Michelle Mancini, Ray Charles Brown Jr., Tristan Bott

Vocalist: Taylour Paige

09. ‘Purple Hearts’ [feat. Summer Walker & Ghostface Killah]

Producer: Beach Noise, DJ Khalil, J.LBS, Sounwave

Composer/Lyricist: Anthony Dixon, Dennis COles, J. Pounds, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar, Khalil Abdul-Rahman, M. Spears, Matthew Schaeffer, Sam Dew, Summer Walker

Additional Producer: Beach Noise, J.LBS

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Ghostface Killah, Kendrick Lamar, Summer Walker

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd, Evan Fulcher

Engineer: David “Dos Dias” Bishop, Johnny Kosich

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Ghostface Killah, Kendrick Lamar

Recording Engineer: Jonathan Turner, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr., Raymond J Scavo III

Studio Personnel: Andrew Boyd, Anthony Vilchis, David “Dos Dias” Bishop, Evan Fulcher, Jonathan Turner, Johnny Kosich, Manny Marroquin, Matt Schaeffer, Michelle Mancini, Ray Charles Brown Jr., Raymond J Scavo III, Trey Station, Zach Pereyra

10. ‘Count Me Out’

Producer: Dahi, J.LBS, Oklama, Sounwave, Tim Maxey

Composer: D. Natche, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. Spears, Sam Dew

Additional Producer: Tim Maxey

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: D. Natche, Dahi, Danny McKinnon, Denis Sotoudmire, J. Pounds, Kendrick Lamar

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd

Background Vocalist: D. Natche

Bass: Danny McKinnon, J. Pounds

Choir: Anneston Pisayavong, Brenton Calvin Lockett, Bryce Xavier, Immryr LoBasso Spencer, Jaheen King Tombs, Sydney Bourne, Paris Burton

Choir Arranger: Denise Stoudmire

Drums: Dahi

Guitar: Danny McKinnon

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Eckhart Tolle

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

11. ‘Crown’

Producer: Duval Timothy

Composer/Lyricist: Duval Timothy, Kendrick Lamar, Sam Dew

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd, Johnny Morgan

Engineer: Johnathan Turner, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

12. ‘Silent Hill’ [feat. Kodak Black]

Producer: Beach Noise, Boi-1da, Jaheen Sweet, Sounwave

Composer/Lyricist: Beach Noise (Matthew, Johnny, Jake), Bill K. Kapri, Jahaan Akil Sweet, Kendrick Lamar, M. Spears, Matthew Samuels

Additional Producer: Beach Noise

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar, Kodak Black

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd, Wesley Seidman

Engineer: Derek Garcia, Johnathan Turner, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Kendrick Lamar, Kodak Black

13. ‘Savior – Interlude’

Producer: J.LBS, Oklama, Sounwave

Composer/Lyricist: Hykeem Carter, J. Pounds, M. Spears, Oklama

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Engineer: Johnathan Turner, Ray Charles Brown Jr.

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Eckhart Tolle

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

14. ‘Savior’ [feat. Baby Keem, Sam Dew]

Producer: Cardo, J.LBS, Mario Luciano, Oklama, Rascal, Sounwave

Composer/Lyricist: Daniel Tannenbaum, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. Spears, Mario Luciano, Rascal, Ronald LaTour, Sam Dew, Tommy Paxton-Beesley

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Baby KEem, Kendrick Lamar, Sam Dew

Co-Producer: Mario Luciano, Rascal

Engineer: Andrew Boyd, James Hunt, Ray Charles Brown Jr.

Mixer: Manny Marroquin

Vocalist: Sam Dew

15. ‘Auntie Diaries’

Producer: Beach Noise, Bekon, Bekon & the Donuts, Craig Balmoris, Sergiu Gherman, Tyler Mehlenbacher

Composer/Lyricist: Craig Balmoris, Daniel Krieger, Daniel Tannenbaum, Homer Steinweiss, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar, Matt Schaeffer, Sergiu Gherman, Tyler Mehlenbacher

Additional Producer: Beach Noise

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Daniel Krieger, Daniel Tannenbaum, Homer Steinweiss, Kendrick Lamar

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd, Hannah Kacmarsky, Thomas Warren, Zach Acosta

Background Vocalist: Daniel Tannenbaum

Drums: Homer Steinweiss

Engineer: Chad Gordon, James Hunt, Jonathan Turner, Johnny Kosich, Matt Anthony, Matt Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

Guitar: Daniel Krieger

Keyboards: Daniel Tannenbaum

Mastering Engineer: Michelle Mancini

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Strings: Daniel Tannenbaum

Synthesizer: Daniel Tannenbaum

16. ‘Mr. Morale’ [feat. Tanna Leone]

Producer: Pharrell Williams

Composer/Lyricist: Avante Santana, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Sam Dew

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Kendrick Lamar, Mike Larson

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Eckhart Tolle

Programming: Mike Larson

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Recording Engineer: Johnathan Turner, Ray Charles Brown Jr.

17. ‘Mother I Sober’ [feat. Beth Gibbons of Portishead]

Producer: Bekon, J.LBS, Sounwave

Composer/Lyricist: Beth Gibbons, Daniel Tannenbaum, J. Pounds, Kendrick Lamar, M. Spears, Sam Dew, Thundercat

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Asst. Recording Engineer: Andrew Boyd

Bass: Thundercat

Engineer: Johnathan Turner, Matthew Schaeffer, Ray Charles Brown Jr.

Featured Artist: Beth Gibbons

Mixer: Manny Marroquin

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Strings: Grandmaster Vic

Vocalist: Beth Gibbons

18. ‘Mirror’

Producer: Bekon, Craig Balmoris, Dahi, Sergiu Gherman, Sounwave, Tim Maxey, Tyler Mehlenbacher

Composer: Bekon, Craig Balmoris, D. Natche, Daniel Krieger, Kendrick Lamar, M. Spears, Sergiu Gherman, Stuart Johnson, Tim Maxey, Tyler Mehlenbacher

Lyricist: Bekon, Craig Balmoris, D. Natche, Daniel Krieger, Kendrick Lamar, M. Spears, Sergiu Gherman, Stuart Johnson, Tim Maxey, Tyler Mehlenbacher

Additional Producer: Tim Maxey

A&R: Brock Korsan, Kevin Rodriguex for pgLang

A&R Coordinator: Juanita “Niya” morton for pgLang

Assistant Mixer: Anthony Vilchis, Trey Station, Zach Pereyra

Associated Performer: Bekon, Dahi, Daniel Krieger, Kendrick Lamar, Sounwave, Stuart Johnson

Assistant Recording Engineer: Johnny Morgan, Wesley seidman

Background Vocalist: Bekon

Bass: Bekon

Drums: Dahi, Sounwave

Engineer: Johnathan Turner, Matt Anthony, Matt Schaeffer

Guitar: Daniel Krieger

Keyboards: Bekon

Mixer: Manny Marroquin

Narrator: Bill K. Kapri

Percussion: Bekon, Stuart Johnson

Programming: Bekon, Dahi, Sounwave

Rap Vocalist: Kendrick Lamar

Strings: Bekon

Kendrick Lamar will headline Glastonbury Festival next month alongside Billie Eilish and Paul McCartney.