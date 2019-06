NME - A List

Week commencing 3rd June 2019

Brijean – Show And Tell

Cage The Elephant – Social Cues

Hot Chip – Melody Of Love

IDLES – Mercedes Marxist

Johnny Hostile & Jehnny Beth – Let It Out

Mattiel – Je Ne Me Connais Pas

Melle Brown – Dose Of Me (ft. Tiana Major9, Intalekt)

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Rattling Rose

Steve Lacy – Playground

Tyler, The Creator – EARFQUAKE

The S.L.P. – Favourites (ft. Little Simz)

Vampire Weekend – Sympathy

Click here to return to the NME audio Player